与党は４日の衆院予算委員会理事会で、２０２６年度予算案を審議する一般質疑を土曜日の７日に行うことを提案した。休日の質疑は異例で、野党は持ち帰った。野党は、１３日の採決を前提にした日程には応じられないとして反発している。与党は６日の一般質疑と、高市首相が出席する９日の集中審議も提案し、坂本哲志委員長（自民党）は６日の質疑を職権で決めた。与党は３日の委員会で採決の前提となる地方公聴会を日曜日の８日