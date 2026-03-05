結婚相手として「安定している」と評価されることが多い公務員。しかし一方で、「年収はそれほど高くないのでは？ 」と不安に感じる人もいるでしょう。実際のところ、公務員の年収はどのように推移し、どのくらい伸びていくのでしょうか。 本記事では、公務員の平均年収や昇給の仕組み、将来的な収入の見通しについて分かりやすく解説します。 公務員の平均年収と民間企業との違い 公務員の年収は、国家公務員か地方