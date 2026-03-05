大塚製薬は2月25日、酸素を活かす植物由来成分「ケンフェロール」を含む新ブランド「/zeroz（ゼロズ）」を発表した。生命活動に欠かせない要素である「酸素」に着目したセルフコンディショニングフードとして展開する。販売は3月17日から同社公式通販サイトで開始する。浅見プロジェクトリーダー（左）と井上社長発表会に登壇した井上眞社長は、同社がこれまで「ポカリスエット」で水分補給、「カロリーメイト」で栄養補給を提案し