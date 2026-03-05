仕事や家事の合間に、頭を少し柔らかくしてみませんか？今回は、ショッピングの際によく見かける表現から、特定の職業、そして少し難しい商売の言葉までをそろえました。4つの単語すべてにピタッとはまる「ひらがな2文字」が何か、推理してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□きれりょ□□にんこ□□がしこ□□てんヒント：一般の消費者に商品を直接販売す