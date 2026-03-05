山東省の青島港で3日、国際航路を航行する船舶2隻に対して、初となるグリーンメタノールの「船から船へ」の船舶間バンカリングが実施された。今回のバンカリングは埠頭における日常的な業務に一切の影響を与えることなく、「荷役とバンカリングの同時進行」を実現した。これは青島港が北方エリアで初めてグリーンメタノールのバンカリングサービスを常に提供できる港湾となったことを示している。（提供/人民網日本語版・編集/TG）