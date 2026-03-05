金運アップを願うなら知っておきたい吉日が、「寅の日（とらのひ）」です。“虎（寅）は千里行って千里帰る”ということわざに由来し、「出したものが必ず戻ってくる」とされる、金運招来の吉日です。特に金運と相性がよく、お金に関するアクションにぴったりの開運日です。今回は、寅の日とはどんな日なのか、「やるといいこと」「やらない方がいいこと」、そして2026年に巡ってくる寅の日を紹介します。「寅の日」はどんな日？寅