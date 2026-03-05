●ロッキーズ4−14米国代表○＜現地時間3月4日ソルトリバー・フィールド＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む米国代表が現地時間4日、ロッキーズとの強化試合に大勝。8イニング制の一戦で5本塁打含む14安打・14得点と打線が爆発した。前日に15得点を挙げた米国代表は初回、二死から主将アーロン・ジャッジが飛距離453フィート（約138メートル）の特大ソロ本塁打を左中間へ運んで先制。スコア3対4と一