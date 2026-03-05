2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、西武の外野陣について言及した。齊藤氏は「外野手争いも激しいなという感じなんですよ」と一言。「桑原がセンター守るのかなと思ったら、西川がいる。長谷川、秋山がいて仲三がいる、蛭間もいる、外国人もいますからね。この中で誰がレギュラーを張るのか、西口監督からしたら楽しみじゃないかな。いろんなオーダーが組めるんじゃないかなと思