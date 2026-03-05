映画制作チーム・BABEL LABELによる新作映画『東京逃避行』が、3月20日に公開される。2001年生まれの新鋭・秋葉恋監督の長編デビュー作で、『正体』（2024年）で「第48回日本アカデミー賞」最優秀監督賞を含む3冠を獲得した藤井道人がプロデュースを務める。【動画】映画『東京逃避行』新宿の闇を駆け抜ける本編映像本作は、藤井と俳優の綾野剛が審査員を務めた「第2回東京インディペンデント映画祭」でグランプリを受賞した同