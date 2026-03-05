俳優の鈴木福（21）が4日、自身のインスタグラムを更新。友人とのプチ旅行ショットを公開した。「友達とプチ旅行にちょくちょく写真あげますね」とつづり、メガネ姿のプライベートショットを披露した。ハッシュタグでも「#旅行」「#ほうとう」「#山梨」「#行ってきました」などと添えた。この投稿に、ファンからは「どんどん大人の男性になっていくね」「笑顔が最高」「楽しそう」「お友達と行く旅行、は最高ですよね」