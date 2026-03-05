米軍の潜水艦がイランの艦船を魚雷で撃沈した/Department of Defense（CNN）ヘグセス米国防長官は4日、米国の潜水艦が国際海域でイランの軍艦を撃沈したと記者会見で明らかにした。ヘグセス氏によると米軍が魚雷で敵艦を沈めるのは第2次世界大戦以降、初めてという。ヘグセス氏は「敵艦は国際海域では安全だと思っていた」と指摘した。米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は「1945年以来初めて、米海軍の攻撃型潜水艦が即座