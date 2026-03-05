ドジャースの人気者“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスに第２子が誕生した。キケは４日（日本時間５日）、自身のインスタグラムを更新。「２０２６年２月２６日、（長女の）ペネロペがお姉さんになりました」と赤ちゃんとのファミリーショットなどをアップして報告した。昨年のポストシーズン１７試合に出場し、レッドソックス時代も含めて通算１０３試合出場、ドジャースだけでも球団史上最多の９２試合出場となった「キケ