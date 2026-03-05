東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値182.72高値183.23安値182.38 184.02ハイブレイク 183.63抵抗2 183.17抵抗1 182.78ピボット 182.32支持1 181.93支持2 181.47ローブレイク ポンド円 終値210.06高値210.69安値209.49 211.87ハイブレイク 211.28抵抗2 210.67抵抗1 210.08ピボット 209.47支持1 208.88支持2 208.27ロ&#1254