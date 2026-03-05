東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.61高値9.64安値9.48 9.83ハイブレイク 9.74抵抗2 9.67抵抗1 9.58ピボット 9.51支持1 9.42支持2 9.35ローブレイク シンガポールドル円 終値123.16高値123.56安値122.98 124.07ハイブレイク 123.81抵抗2 123.49抵抗1 123.23ピボット 122.91支持1 122.65支持2 122.33ローブレイ