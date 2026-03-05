東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7075高値0.7083安値0.6985 0.7208ハイブレイク 0.7146抵抗2 0.7110抵抗1 0.7048ピボット 0.7012支持1 0.6950支持2 0.6914ローブレイク キーウィドル 終値0.5941高値0.5943安値0.5861 0.6051ハイブレイク 0.5997抵抗2 0.5969抵抗1 0.5915ピボット 0.5887支持1 0.5833