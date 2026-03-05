ＮＹ原油時間外上昇、1バレル＝76ドル台不透明感拭えず 東京時間08:04現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝76.07（+1.41+1.89%） NY原油は時間外で上昇。米イラン戦争が収束に向かうとの期待がわずかに広がるも、不透明感は拭えず。