ラリジャニ氏イラン軍が状況を完全にコントロールしている イラン国家安全保障責任者のラリジャニ氏（ハメネイ師後継候補）は、イランはいかなる分離主義行動にも容赦しないと声明を発表。 分離主義勢力は風が吹いたと思って行動を起こそうとすべきではない、我々は容赦しない。イラン軍が状況を完全にコントロールしている。