東武鉄道によりますと、東武東上線は鶴ヶ島駅で発生した人身事故の影響により、川越市〜小川町駅間の上下線で運転を見合わせています。【画像】路線図運転再開時刻は、8時30分頃を見込んでいます。また振替輸送を実施しているということです。ご利用予定の方は最新の情報をご確認のうえお出かけ下さい。（ANNニュース）