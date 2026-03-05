卓球女子の人気選手で、４月に開幕する世界選手権（ロンドン）代表にも選出された長崎美柚（２３）＝木下アビエル神奈川＝が３日、自身のインスタグラムを更新。驚きのモデルショットを公開した。ファッション誌「ｓａｆａｒｉ」の企画で大人なデニムコーデを披露。「競技や普段とはまた違う一面を撮っていただきました」と綴り、雰囲気一変のクールな姿を投稿。コメント欄などでは「強さと美しさと！かっこいいです」、「なん