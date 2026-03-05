・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０５６７．６５（＋８３．５２） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４２０５．３６（＋４１４．７１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１６７．７３（＋６３．８９） ・ロシア・ＲＴＳ １１３７．７０（－９．０４） 出所：MINKABU PRESS