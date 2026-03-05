・ＮＹダウ４８７３９．４１（＋２３８．１４） 高値４８８５４．０５ 安値４８３５４．３７ ・Ｓ＆Ｐ５００６８６９．５０（＋５２．８７） ・ナスダック総合指数２２８０７．４８（＋２９０．７９） 出所：MINKABU PRESS