４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２３８．１４ドル高の４万８７３９．４１ドルと４日ぶりに反発した。この日発表された２月の米ＩＳＭ非製造業景況感指数が５６．１と前月から上昇し、市場予想を上回った。米国経済の先行き懸念が後退するなか、原油相場の上値が限られたとあって、主力株への買い戻しを誘った。 ＩＢＭ＜IBM＞やキャタピラー＜CAT＞が堅調推移。ブラックストーン＜BX＞やオラクル＜ORCL