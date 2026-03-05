KNVB杯(オランダ国内杯)は4日に準決勝2日目を行った。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZはテルスターと対戦し、2-1で勝利。決勝では日本人所属クラブ同士の対戦となり、4月19日にFW小川航基とMF佐野航大が所属するNECと激突する。試合は拮抗状態が続く中、AZが後半2分に先制。左サイドからのクロスで相手のオウンゴールを誘発した。さらに6分、右CKからゴール前で大混戦になると、再びオウンゴールで追加点を奪った。AZは