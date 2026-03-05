5日早朝、山陽道下りの岩国IC～玖珂IC間でトラック2台による事故がありました。この区間が通行止めとなりましたが午前9時54分解除されています。山口県警高速道路交通警察隊によりますと、通行止めは午前4時46分から、大型トラックとトラックによる事故で、一人が搬送されていますが、自力で救急車に乗ったということです。通行止めは午前9府54分解除されています。詳しい事故の原因は、警察が調べています。