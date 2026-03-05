◇強化試合米国代表14─4ロッキーズ（2026年3月4日）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表は4日（日本時間5日）、ロッキーズとの強化試合で打線が2試合続けて2桁得点と爆発。連勝で締めで大会を迎えることとなった。打線は初回に主将のジャッジ（ヤンキース）が先制ソロ。相手先発・フリーランドの内角カットボールを捉え、左中間席に豪快なアーチを放り込んだ。4回にはクローアームストロ