深田晃司が監督・脚本を務め、松たか子が主演する映画『ナギダイアリー』が、9月25日より全国公開されることが決まった。【写真】『ナギダイアリー』出演キャストのソロショット本作は、第39回岸田國士戯曲賞を受賞した平田オリザの代表作『東京ノート』から着想を得て、深田監督自らオリジナル脚本を執筆。同作の精神を受け継ぎながらも「ナギ」（岡山県奈義町がモデル）を舞台に新たな物語を紡ぎ、2017年の企画立ち上げから9