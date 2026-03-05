◇プレミアリーグ第２９節ブライトン０―１アーセナル（４日・アメリカンエクスプレススタジアム）ブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫が、４日のアーセナル戦で負傷交代した。前半１２分、スピードを生かしてＤＦラインの裏に抜け出し、シュートを放った直後に左足をひねった。立ち上がってプレーを続けたが、その後も左足を気にするシーンが見られ、本来の伸びやかなスピードや突破力は影を潜めたまま、前半のみで交代。北中米Ｗ