フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが５日、ＭＣを務める同局系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演した。佐々木アナは「今日はですね、すごい日なんですよ！」と切り出し「何がすごいかといいますと、今日は、天赦日。一粒万倍日。寅の日。大安。４つがそろう最強開運日で」と伝えた。さらに「次にこの４つがそろうのは何と６８年後と言いますから。何て貴重か！」と明かしていた。