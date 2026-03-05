グラビアアイドル・女優の大原優乃（26）が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。活動再開することを報告した。大原は今年2月に気胸の診断を受け、出演していた舞台「熱海殺人事件 ラストメッセージ」から降板することを発表していた。 【写真】大原の代役をつとめあげた村山彩希 大原は自身のアカウントで「このたび、療養を終え、活動を再開いたしましたことをご報告申し上げます」と題して文書を公開。「関係