日本で高額献金をめぐり議論を呼んだ世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対する清算手続きが始まった。NHKと時事通信によると東京高等裁判所は4日、旧統一教会に対し解散命令を下した。昨年3月の1審で東京地裁が解散命令を下したのに続き2審も解散を請求した文部科学省の手を上げた。高裁の判断により解散命令の効力が発生し、旧統一教会は清算手続きに入る。裁判所が選任した清算人が教団の財産を調査・管理し、被害者に対する