4日、中国の恒例の重要政治行事「両会」（全国人民代表大会と全国政治協商会議）が、米国のイラン空爆を批判する記者会見で幕を開けた。全国人民代表大会（全人代）の婁勤倹報道官は同日正午（現地時間）、北京の人民大会堂で開かれた記者会見で、イラン情勢に関する質問に対して「いかなる国も国際事務を統制したり、他国の運命を左右して利益を独占したりする権限はなく、世界で勝手気ままに（我行我素）振る舞うことはできない