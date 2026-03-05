映画『ザ・ホエール』（2022年）で第95回アカデミー賞主演男優賞を受賞し、世界的な評価を得た俳優ブレンダン・フレイザーが主演を務める映画『レンタル・ファミリー』が、2月27日より公開中。初週、週末動員ランキングで9位にランクインし、心あたたまる物語に賞賛が寄せられている。【動画】フレイザー＆シャノン＆HIKARI監督、3ショットインタビュー監督は、『37セカンズ』でベルリン国際映画祭ほか世界の映画祭から注目を