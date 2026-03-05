【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）電子版は4日、米金融大手モルガン・スタンレーが全従業員の約3％に当たる約2500人を削減すると報じた。事業戦略や拠点の見直しなどが理由という。関係者の話として伝えた。削減は投資銀行や資産管理といった主要部門で実施。米国内外の従業員が対象になるという。WSJによると、同社の従業員数は約8万3千人。人員削減は先週から段階的に進められ、4日に多くが実