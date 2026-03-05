三菱ガス化学は、中東情勢の緊迫化を受け、サウジアラビアにある出資企業から化学原料のメタノールを調達できない状態になったと発表した。現地の生産拠点に被害は出ていないが、ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで輸送できなくなっているという。サウジの生産拠点の従業員や三菱ガス化学から出向している社員に被害はなく、安全を確保して操業は継続している。同社は海外４か国にメタノールの生産拠点を持ち、生産能力の半