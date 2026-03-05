日本初の「シップ・ツー・シップ」方式でメタノール供給大手船社の商船三井、三菱ガス化学、出光興産などが連携し、横浜港で外航メタノール燃料船への燃料供給（バンカリング）が2026年2月6日に横浜市金沢沖で行われました。錨地で燃料供給船を商用運航中の船に横付けし、船から船へ燃料を供給するシップ・ツー・シップ（STS）方式のメタノール燃料バンカリングは日本で初めてのことです。【ド迫力！】これが「巨大船へ横づけし