昨夜（4日）香川県観音寺市で、パトカーに追跡されていた原付バイクに乗っていた男子高校生（18）が、路外に逸脱する事故がありました。男子高校生にけがはなく、信号無視をした疑いで現行犯逮捕されました。 【写真を見る】パトカーに追跡されていた原付バイクの男子高校生（18）が事故信号無視の疑いで現行犯逮捕【香川・観音寺市】 警察によりますと、きのう午後10時48分ごろ、観音寺市出作町でパトカー