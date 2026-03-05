俳優の江口洋介さんは3月4日、自身のInstagramを更新。カフェでくつろぐ様子を公開しました。【写真】江口洋介のすてきな笑顔「絵になりますね」「今日は撮影が早く終わり、Cafeでrelax」とつづり、写真を3枚載せている江口さん。青いジャケットを着た姿です。1枚目では横を向き、2、3枚目ではコーヒーカップを持っています。特に2枚目では満面の笑みを見せています。スタッフが頼んだパンケーキの大きさに「すごい大きさだね」