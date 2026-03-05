イランとの攻撃の応酬が激しさを増す中、エルサレムでは、祝日の行事が中止となるなど影響が広がっています。【映像】エルサレムの様子松本拓也リポート「本来きょうは祝日で大規模なパレードも予定されていましたが、この情勢下でキャンセルになってしまった」古代ペルシャでユダヤ人が滅亡の危機から救われたことを祝いエルサレムでは毎年、この祝日に合わせて大規模なパレードが実施されます。しかし、イランとの戦闘が始