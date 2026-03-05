米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、日本の海運会社が対応に追われている。喫緊の課題はペルシャ湾に残る日本関係の船舶の脱出だが、めどは立っていない。中東情勢の悪化は、ホルムズ海峡を経由する原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）の輸送に加え、スエズ運河で欧州とアジアを結ぶ航路にも影響が及び、海上輸送はかつてない制約を受けている。「事態は相当深刻だ」日本船主協会は４日、新設した「海上安全等対策本部