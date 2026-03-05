山本の帰国前にはゴルフをともに…ベッツが明かすプライベートドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、山本由伸投手から助言を受け、やり投げをトレーニングに取り入れている。1日（日本時間2日）の試合中の取材で明かし、日本帰国前の山本とゴルフを楽しみながら直接質問を重ねたことも語った。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は「ベッツ、日本帰国前の山本由伸とプライベート満喫質問ぶつけ聞いた“お薦め”」