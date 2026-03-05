『キャプテン・アメリカ』『ミッション：インポッシブル』シリーズで知られるヘイリー・アトウェルが、海賊冒険譚の古典『宝島』を斬新な解釈で描く新ドラマシリーズ「Treasure Island（原題）」に出演することが明らかとなった。米が報じている。 本作は、MGM+（米国）とParamount+（英国・アイルランド）が共同で製作する全6話の大型シリーズ。ロバート・ルイス・スティーヴンソンによる18