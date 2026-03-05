福岡ソフトバンクホークスへの強い愛を持つ"鷹BAKA"たちが集結し、独自の視点と発想でチームの魅力を深掘りするバラエティ番組「鷹BAKA軍団」。2023年にスタートし、2026年で4年目に突入する。選手の素顔や知られざる舞台裏、そしてファン目線だからこそ切り込めるマニアックな企画が話題を呼んできた本番組。Season4のスタートを前に、カンニング竹山、ひぐち君(髭男爵)、松田実桜に、番組の魅力や印象に残る企画、そしてそれぞれ