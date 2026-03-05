カーショーが米国代表として初のWBCへ5日から始まるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として出場する、元ドジャースのクレイトン・カーショー投手が大谷翔平投手への“本音”を明かした。米スポーツ局「ESPN」のインタビューに応じ、WBCで対戦する可能性について言及。サイ・ヤング賞を3度受賞した最強左腕は、「日本代表は本当に強い」と率直な思いを語った。WBC優勝に向けて最大のライバルと見られている