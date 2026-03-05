口数の少ない男性に、「余計なことを言わないところが男らしい」と好感を抱く女性は少なくありません。しかしあまりにも無口すぎて、女性を驚かせてしまう場合もあるようです。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者に聞いた「無口な男性に『ハッキリ言ってよ！』と思う瞬間」をまとめてご紹介します。【１】すぐに診察を受けたほうがいいレベルの体調不良を隠してデートに付き合ってくれたとき「言ってくれたら誘わなかった」