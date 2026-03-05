タレントの吉田照美が３日、文化放送の甲斐彩加アナウンサーが火曜パーソナリティーを務める「ウタガタリ」（火、水曜・午後７時）に生出演した。甲斐アナは２月１０日の同番組で今月いっぱいでの同局退社を発表した。甲斐アナと吉田は、２０２３年４月から２５年９月まで同局で放送された「てるのりのワルノリ」に出演していた。甲斐アナは「照美さんとご一緒させていただいてちょっと違う楽しさを見いだした」と感謝した