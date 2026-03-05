【B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラバニーVer.】 受注期間：3月6日13時～4月下旬 発送月：9月下旬予定 価格：39,600円 メガハウスは、フィギュア「B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラバニーVer.」の予約をプレミアムバンダイ、あみあみで3月6日13時より受け付ける。価格は39,600円。商品の発送は9月下旬を予定してい