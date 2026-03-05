量子力学によって、物質は粒子として振る舞うと同時に、波 (波動) としても振る舞うことが分かっています。そして量子力学によれば、物質の波としての性質は、どんな大きさでも成り立つことが予言されていますが、サイズが大きな物質でこれを確かめることは困難です。ウィーン大学のSebastian Pedalino氏などの研究チームは、ナトリウム原子が7000個以上固まったナノ粒子も波として振る舞い、自分自身の大きさの16倍以上の範囲内で