高市総理「羽田から乗るか迷った」「プロレスじゃないので反則とまではいわないが、大きなエラーになりかねませんね」と渋い顔でつぶやくのは、石川県の自民党選出地方議員のひとりだ。衆議院選挙が終わったばかりだが、石川県内はさらなる選挙の熱気に包まれている。石川県知事選が2月19日に告示された。無所属新人で元金沢市長の山野之義氏（63歳）、2期目を目指す自民・維新推薦の現職・馳浩氏（64歳）、共産党推薦の黒梅明氏（