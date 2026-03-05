女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日、第109回が放送された。2016年度後期「べっぴんさん」以来9年ぶり2回目の朝ドラ出演を果たし、主人公と同じく西洋人の夫を持つ女性・ラン役を好演している女優の蓮佛美沙子（35）からコメントが到着した。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふた