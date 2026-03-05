「オープン戦、オリックス２−０広島」（４日、京セラドーム大阪）身長５０センチ差対決が実現だ。ＮＰＢ最小兵である１６３センチの広島ドラフト３位・勝田（近大）が２１３センチで同最長身のジェリーと対戦。「最初は本当に大きいなと思ったけど、上を見過ぎずにしっかりと自分のイメージを持って打席に入ることができました」と果敢にスイングを仕掛けた。０−０の八回１死二塁で２人は対峙（たいじ）。結果は勝田が鋭い